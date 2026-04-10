Silvio Baldini, attuale allenatore dell'Under 21, guiderà la nazionale maggiore nelle partite amichevoli di giugno contro il Lussemburgo e la Grecia. La Federazione ha annunciato che Baldini sarà incaricato di questa funzione temporanea, mentre il nuovo commissario tecnico prenderà servizio a partire da settembre. La scelta di affidargli questa responsabilità è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Dopo la terza Apocalisse, con conseguente mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, non abbiamo un nuovo presidente federale e neppure un nuovo ct, ma a giugno scenderemo in campo per due amichevoli. Quelle che ci sarebbero servite per preparare la Coppa del Mondo e che invece saranno un'appendice (poco gradita) alla stagione. La Figc ha ufficializzato come le affronteremo ovvero con Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, sulla panchina della Nazionale maggiore. Mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg l'Italia affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia

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Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, l’Italia riparte da Silvio Baldini: il tecnico dell’Under 21 e il suo staff guideranno la Nazionale nelle amichevole del 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia Baldini è commissario tecnico degli Azzurrini dalla scorsa - facebook.com facebook

Italia, sarà Silvio Baldini il ct per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia x.com