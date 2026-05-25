I convocati di Baldini per le amichevoli dell'Italia con Lussemburgo e Grecia | l'età media è 20 anni

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Silvio Baldini ha convocato un gruppo di giovani per le amichevoli della Nazionale contro Lussemburgo e Grecia. L’età media dei convocati è di circa 20 anni. La selezione include diversi esordienti e giocatori di buona prospettiva. Le partite si svolgeranno in preparazione alle competizioni ufficiali. La scelta di giovani calciatori mira a valutare nuove possibilità e a dare spazio a talenti emergenti. Le date delle amichevoli sono state ufficializzate, ma i dettagli sui convocati non sono stati ancora comunicati pubblicamente.

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Silvio Baldini convoca tanti giovani per le amichevoli della Nazionale Italiana contro Lussemburgo e Grecia. A guidare il nuovo corso azzurro sarà Gianluigi Donnarumma, unico vero veterano di un gruppo dall’età media bassissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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