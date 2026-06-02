Koke è stato valutato dalla Juventus come possibile rinforzo per il centrocampo. Durante questa stagione con l’Atletico, ha totalizzato numeri significativi, che lo rendono un profilo interessante. I dati statistici evidenziano le sue prestazioni, anche se non vengono specificati i dettagli. La Juventus sta considerando il suo arrivo, ma al momento non ci sono annunci ufficiali o accordi definitivi.

di Francesco Spagnolo Koke è uno dei calciatori valutati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. E c’è un dato che è davvero sorprendente. Il nome nuovo per il centrocampo della Juve è quello di Koke. Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2027, non rientra nei piani di Simeone e per lui c’è la possibilità di una nuova esperienza. E i bianconeri ci pensano. Un rinforzo che darebbe una certezza in più a Spalletti considerata anche la stagione dello spagnolo in cui ha saltato davvero poche partite. La costanza d’impiego del centrocampista è testimoniata da un dato: Koke ha collezionato 34 presenze nel corso del campionato. Questo numero dimostra una condizione importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché Koke è perfetto per la Juve? I numeri della stagione con l’Atletico. Questo dato premia il centrocampista

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