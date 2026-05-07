Bremer l’errore col Verona non macchia una stagione al top! Il difensore della Juve numeri alla mano è il migliore in Serie A | il dato

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha concluso una stagione molto positiva nel campionato di Serie A, confermandosi come il miglior difensore del torneo secondo i dati statistici. Nonostante un errore commesso in una partita contro l’Hellas Verona, le sue prestazioni complessive sono state eccellenti e riconosciute dalla classifica dei numeri. La sua presenza in campo ha contribuito in modo significativo alla solidità della squadra durante tutto l’anno.

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