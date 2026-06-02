Una scossa di magnitudo 6.2 ha colpito il Sud Italia, con epicentro a circa 41 km da Cosenza. La sequenza si è verificata nella notte, con allerta per possibili sviluppi futuri. A differenza di altri terremoti recenti in zone come Amatrice e Messina, gli esperti affermano che non si prevede uno sciame sismico. La zona interessata si trova a una distanza significativa da aree colpite in passato, e non si segnalano danni immediati.

Reggio Calabria, 2 giugno 2026 – Notte di scosse nel Sud Italia: un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro a 41 chilometri da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e 72 da Catanzaro ha messo in allerta la popolazione per cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento terremoti dell' Ingv, pur ricordando come Calabria e Sicilia siano le regioni a più alta pericolosità sismica d'Italia, vuole rassicurare: "Nulla a che vedere con cosa successe ad Amatrice, non aspettiamoci una sequenza sismica". Dottor Stramondo, che tipo di terremoto è stato? "Il sisma di questa notte è stato prodotto da un fenomeno detto subduzione tra due placche, come reso evidente dalla elevata profondità dell'ipocentro: la placca oceanica ionica si muove sotto la catena appenninica, in particolare sotto l'arco calabro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Perché il terremoto di oggi in Calabria è diverso da quelli di Amatrice e Messina. Stramondo (Ingv): “Non ci aspettiamo sciame sismico”

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Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

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