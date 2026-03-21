Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 4.2 avvertita fino a Palermo Ieri lo sciame sismico alle Isole Eolie

Oggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, avvertita anche a Palermo. Ieri, nelle Isole Eolie, si è verificato uno sciame sismico. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato che le vibrazioni sono state percepite dalle 19 di sabato nell'isola più grande del Mediterraneo.

La terra trema in Sicilia. Come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell'isola più grande del mar Mediterraneo, sono state avvertite, dalle 19 di sabato 21 marzo, varie scosse di terremoto. La più forte di queste, registrata alle 19:04, aveva magnitudo di 4.2 con epicentro nel messinese, a Sant Castel di Lucio (Messina). Il terremoto è stato avvertito, oltre che a Messina, anche in zone limitrofe al capoluogo Palermo. Lo sciame sismico alle Isole Eolie Nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo, altre scosse hanno interessato l'isola siciliana con le Eolie che hanno visto registrare movimenti compresi tra i 2. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4.2 (avvertita fino a Palermo). Ieri lo sciame sismico alle Isole Eolie Articoli correlati Terremoto oggi nel messinese, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole EolieIl sisma si è verificato alle 18 e 25 di oggi con epicentro in mare a una profondità di 21 chilometri. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4,6 alle Eolie, sciame sismico e decine di scosse avvertite tra Palermo e Messina TERREMOTO OGGI A CATANIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 4.5: CROLLI A RAGALNA E SCUOLE CHIUSE NEL CAPOLUOGO Contenuti utili per approfondire Isole Eolie Temi più discussi: Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7; Terremoto in Sicilia, scosse di 4.3 e 4.6 e successivo sciame sismico; Terremoto oggi nel messinese, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole Eolie; Quindici scosse di terremoto, notte insonne alle Eolie. Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6Notte di paura in Sicilia per il terremoto. Nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano ... fanpage.it Terremoto oggi in Sicilia, 21 marzo, sequenza sismica sulle Isole Eolie: Dati IngvEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 21 marzo 2026 ... centrometeoitaliano.it Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 4.1. Allerta anche alle Isole Eolie x.com Telespazio Messina. . DIVARIO FEMMINILE AL SUD SUL TEMA LAVORO Sulla questione abbiamo ascoltato il parere della Presidentessa dell’Associazione Soroptimist Isole Eolie, Tiziana De Luca. “Dobbiamo impegnarci a promuovere una cultura inclu facebook