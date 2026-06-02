Perché il sismografo dei Campi Flegrei e del Vesuvio ha registrato il terremoto 6.2 in Calabria
Il sismografo installato nei Campi Flegrei e sul Vesuvio ha registrato un terremoto di magnitudo 6,2 in Calabria. Le onde sismiche sono state rilevate e hanno permesso di individuare con precisione la scossa. La registrazione è stata evidente sui dispositivi di monitoraggio situati nelle due aree vulcaniche. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle conseguenze è stato comunicato.
Il sismografo della Solfatara e sul Vesuvio ha captato le onde del terremoto, per questo il sisma era segnalato chiaramente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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