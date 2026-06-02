Perché il sismografo dei Campi Flegrei e del Vesuvio ha registrato il terremoto 6.2 in Calabria

Notizia in breve

Il sismografo installato nei Campi Flegrei e sul Vesuvio ha registrato un terremoto di magnitudo 6,2 in Calabria. Le onde sismiche sono state rilevate e hanno permesso di individuare con precisione la scossa. La registrazione è stata evidente sui dispositivi di monitoraggio situati nelle due aree vulcaniche. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle conseguenze è stato comunicato.