Perché il sismografo dei Campi Flegrei e del Vesuvio ha registrato il terremoto 6.2 in Calabria

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sismografo installato nei Campi Flegrei e sul Vesuvio ha registrato un terremoto di magnitudo 6,2 in Calabria. Le onde sismiche sono state rilevate e hanno permesso di individuare con precisione la scossa. La registrazione è stata evidente sui dispositivi di monitoraggio situati nelle due aree vulcaniche. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle conseguenze è stato comunicato.

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Il sismografo della Solfatara e sul Vesuvio ha captato le onde del terremoto, per questo il sisma era segnalato chiaramente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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