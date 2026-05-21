La mattina presto, alle 5:50, i Campi Flegrei sono stati scossi da un terremoto con magnitudo 4.4, provocando danni e danni diffusi in tutta la zona. Tra le strutture colpite si trova il Belvedere di Bacoli, che presenta evidenti segni di danneggiamento. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e mettere in sicurezza le aree maggiormente interessate. La popolazione si trova in uno stato di preoccupazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Si fa la conta dei danni dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei questa mattina alle 5 e 50. Danneggiato il belvedere Maurizio Valenzi di via Castello a Bacoli, uno dei luoghi più iconici della città. Una parte dell'arcata si è sbriciolata anche se l'arco resta miracolosamente in piedi. Ma l'attenzione massima è concentrata sugli edifici: per questo è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto, Qualiano e Giugliano. Necessarie le verifiche strutturali. A pagare le conseguenze del terremoto anche stabili di proprietà privata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, la conta dei danni dopo il terremoto: sfregiato il Belvedere di Bacoli

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Terremoto CAMPI FLEGREI: perchè due magnitudo diverse

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