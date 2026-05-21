Campi Flegrei terremoto di 4.4 del 21 maggio Pappalardo dell'Osservatorio Vesuviano ci spiega perché è stato avvertito così forte

Il 21 maggio 2026 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita chiaramente in diverse aree circostanti. Lucia Pappalardo, che dirige l’Osservatorio Vesuviano, ha spiegato le ragioni per cui l’evento si è fatto sentire così forte. La sua analisi si concentra sui dettagli tecnici relativi alla propagazione delle onde sismiche e alle caratteristiche specifiche del sottosuolo in quella zona. La spiegazione fornisce chiarimenti su quanto accaduto in quelle ore.

Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, sul terremoto 4.4 del 21 maggio 2026 a Fanpage.it: "Magnitudo alta e propagazione, ecco perché più sentito. È il decimo sisma maggiore di 4 dal 2023. Rischio eruzione resta livello giallo. Stazionari degassamento e sollevamento suolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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