Perché il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica la ricorrenza che ha cambiato l’Italia

Da quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno del 1946 si è svolto il referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica. In quella giornata, gli italiani sono stati chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, con la maggioranza che ha votato per quest’ultima. La vittoria ha portato alla proclamazione della Repubblica e alla fine del Regno d’Italia. Da allora, questa data viene celebrata come Festa della Repubblica, simbolo dell’assetto democratico del Paese.

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Roma, 1 giugno 2026 – Il 2 giugno rappresenta una delle date più importanti della storia italiana contemporanea. Si celebra la Festa della Repubblica, ricorrenza nazionale che ricorda il referendum istituzionale del 1946 con cui gli italiani furono chiamati a scegliere la forma di Stato dopo la fine della Seconda guerra mondiale e del regime fascista. La consultazione del 2 giugno segnò una svolta epocale: per la prima volta l'Italia divenne una Repubblica e, per la prima volta nella storia del Paese, le donne parteciparono a una votazione politica nazionale. Il referendum del 2 giugno 1946. Il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani si recarono alle urne per decidere se mantenere la monarchia o adottare la Repubblica come nuova forma di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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