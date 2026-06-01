Il 2 giugno 1946 gli italiani votarono per abolire la monarchia e istituire la Repubblica. La consultazione si tenne anche il 3 giugno e portò all’elaborazione di una nuova Costituzione. La data è stata successivamente scelta come Festa della Repubblica.

Il 2 giugno alle 9 e 15 all'Altare della Patria c'è la Deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria. Alle 10 ai Fori Imperiali la parata militare. Alle 21 in Piazza del Quirinale l'evento i Volti della Repubblica. In diretta su Rai Uno. Referendum Il 2 e 3 giugno del 1946 si doveva scegliere fra monarchia e repubblica. La nascita della Repubblica italiana passò attraverso quel voto popolare, il primo nel nostro paese con suffragio universale. Gli italiani furono chiamati a votare per decidere quale forma di governo volevano dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale. Votarono circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all'89,08% degli allora aventi diritto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica Spiegazione per bambini

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