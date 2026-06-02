Perché dal 7 giugno ci sarà più trasparenza sui salari tra uomini e donne

Dal 7 giugno, in Italia, le aziende saranno obbligate a pubblicare le differenze salariali tra uomini e donne. La legge richiede che vengano resi noti i dati sulle retribuzioni di genere, con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni sul lavoro. La normativa si applica a tutte le imprese e mira a favorire la trasparenza nelle retribuzioni. Non sono previste sanzioni specifiche per le violazioni, ma la pubblicazione dei dati diventa obbligatoria.

Da domenica 7 giugno si aggiunge nell’ordinamento italiano un nuovo tassello per contrastare le discriminazioni di genere sul lavoro, in particolare quelle che incidono sulle retribuzioni. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 96 del 2026, che recepisce la direttiva europea 2023970 sulla trasparenza retributiva, scrive il Sole 24 Ore, si rafforzano gli obblighi per le imprese e i diritti di lavoratori e lavoratrici. Più nello specifico, la direttiva mira a « introdurre una serie di comunicazioni da parte delle aziende per permettere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori di individuare a parità di lavoro o rispetto a un lavoro di pari valore, disparità di trattamento collegate al genere». 🔗 Leggi su Open.online

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