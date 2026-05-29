Uomini e Donne le parole di Elisa Leonardi sui social | Ci sono stati momenti bellissimi altri più difficili

Elisa Leonardi ha condiviso sui social un commento sulla sua esperienza a Uomini e Donne, definendola caratterizzata da momenti belli e altri complicati. La partecipante ha parlato di emozioni intense e di alcune fasi più difficili durante il percorso nel programma. Nessun dettaglio specifico sui singoli episodi o motivazioni, solo una riflessione generale sugli alti e bassi vissuti durante la sua partecipazione.

Sui social Elisa Leonardi commenta l’esperienza vissuta a Uomini e Donne tra emozioni e momenti difficili. Quello di Ciro Solimeno a Uomini e Donne era rimasto l’ultimo percorso del Trono Classico che non si era ancora concluso, l’ex tronista ha deciso di scegliere Elisa Leonardi. In molti erano convinti che avrebbe scelto lei, entrambi erano emozionatissimi il giorno della scelta. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul percorso che ha vissuto nel programma di Maria De Filippi. Nella didascalia del post che ha pubblicato su Instagram ha scritto: “Ci sono esperienze che ti cambiano davvero, e questo percorso per me è stato proprio questo: intenso, complicato, emozionante ma incredibilmente vero”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le parole di Elisa dopo l'esterna di Ciro e Martina

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