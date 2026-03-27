Uomini e Donne le rivelazioni di Alessio e Sara dopo la scelta | Si vedeva che tra noi c’era più complicità

Dopo la messa in onda della puntata di ieri, Sara Guadenzi e Alessio Rubeca hanno lasciato il programma Uomini e Donne. Sara ha scelto Alessio come suo corteggiatore e hanno confermato di aver deciso di proseguire insieme. Entrambi hanno commentato la loro relazione, con Sara che ha affermato di aver notato una maggiore complicità tra loro. La puntata ha suscitato numerose reazioni tra i telespettatori.

Sara Guadenzi ha scelto Alessio Rubeca a Uomini e Donne, cosa hanno detto dopo la scelta. Sara Guadenzi e Alessio Rubeca hanno lasciato insieme Uomini e Donne, la scelta è andata in onda ieri e le critiche non sono certo mancate. Sono ancora in molti a pensare che i due avessero un accordo, loro però si mostrano complici e innamorati. I due hanno rilasciato le prime dichiarazioni dopo la scelta, nel video pubblicato su Witty Tv l’ex tronista ha detto: “Certe emozioni sono sempre state chiare per me, certo che questo percorso serve pure per conoscere vari aspetti di una persona, togliersi anche dei dubbi. E’ quello che volevo da tutto il percorso era provare certe emozioni, e sono contenta”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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