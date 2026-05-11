Il cielo in un museo | a Bagheria notte dedicata alla Luna Giove e Venere a Villa Cattolica

A Bagheria, presso Villa Cattolica, si svolgerà una notte dedicata all’osservazione di Luna, Giove e Venere. Durante l’evento sarà possibile anche visitare il Museo Guttuso, fondato nel 1973 e disposto su tre piani. Il museo custodisce le opere donate dal pittore alla sua città natale. L’iniziativa combina l’osservazione astronomica con l’esposizione artistica, attirando appassionati di entrambi i settori.

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