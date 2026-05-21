Questa sera il cielo notturno offrirà uno spettacolo particolare, con la Luna e il pianeta Giove che si avvicineranno tra le costellazioni dei Gemelli, accompagnati da Venere. Per osservare l’evento, bisogna puntare lo sguardo verso l’orizzonte orientale tra le 21 e le 22. Senza strumenti ottici, si può distinguere Venere come il corpo più luminoso tra le luci in cielo, mentre Giove apparirà come un punto luminoso poco più debole.

? Punti chiave A che ora bisogna guardare l'orizzonte per non perdere l'evento?. Come si distinguono Giove e Venere senza usare un telescopio?. Dove si trovano esattamente Castore e Polluce rispetto alla Luna?. Perché la presenza di Venere rende questo incontro così speciale?.? In Breve Osservazione ottimale subito dopo il tramonto di mercoledì 20 maggio.. Presenza di Venere nella costellazione dei Gemelli vicino a Castore e Polluce.. Visibilità garantita a occhio nudo senza necessità di telescopi o attrezzature.. Triangolo luminoso formato da Luna, Giove e Venere nell'orizzonte occidentale.. Stasera, mercoledì 20 maggio, l’orizzonte occidentale offrirà un raro spettacolo celeste con la Luna crescente che si avvicinerà a Giove tra le stelle della costellazione dei Gemelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cielo notturno: Luna e Giove si incontrano tra i Gemelli con Venere

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