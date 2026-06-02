Callum Turner ha indossato un abito da sposo insolito durante una cerimonia improvvisa domenica presso la Old Marylebone Town Hall. La cerimonia è stata a sorpresa e non annunciata pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sul design dell'abito o su altri aspetti dell'evento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, attirando l'attenzione per la scelta non convenzionale del look nuziale.

In una cerimonia a sorpresa per tutti noi, celebrata domenica presso la Old Marylebone Town Hall di Londra, l’attore britannico Callum Turner (e possibile futuro James Bond ) ha sposato la pop star Dua Lipa, inaugurando ufficialmente la stagione dei matrimoni estivi e consacrando una delle coppie più stilose del mondo (Calua? Duallem?). Fortunatamente, per chiunque abbia un matrimonio in programma nei prossimi mesi, l’originale completo Ferragamo tono su tono scelto da Turner — a metà strada tra John Wick e Robert De Niro in Casino — rappresenta l’ispirazione perfetta per azzeccare un look semi-formale estivo. A post shared by Vogue Italia... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per sposare Dua Lipa, Callum Turner ha scelto un abito da matrimonio davvero insolito

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Dua Lipa and Callum Turner confront paparazzi as they try to go to dinner in Paris

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