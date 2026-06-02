Il 2 giugno, davanti alla sede della presidenza regionale in Toscana, un prato verde con centinaia di cappelli di paglia ha richiamato l’omaggio per il voto alle donne e alle trecciaiole di Signa. La scena ha trasformato l’area in un simbolo di memoria e partecipazione democratica. Non sono stati segnalati interventi ufficiali o discorsi pubblici durante l’evento, che si è svolto senza incidenti.

FIRENZE – Un grande prato verde punteggiato da centinaia di cappelli di paglia ha trasformato oggi (2 giugno) in piazza Duomo, davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana, in un luogo della memoria e della partecipazione democratica. Con l’iniziativa Tanto di Cappello, promossa nell’ambito de La Toscana delle Donne, la Regione ha celebrato l’80° anniversario del voto alle donne, rendendo omaggio al contributo femminile nella costruzione della democrazia italiana. L’installazione, inaugurata dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora regionale alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti insieme al sindaco di Signa Giampiero Fossi, nel giorno della Festa della Repubblica, ha unito storia, diritti e tradizione attraverso uno dei simboli rappresentativi dell’identità toscana: il cappello di paglia fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Per il 2 giugno l’omaggio della Regione per il voto alle donne e alle trecciaiole di Signa

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