Come fare il backup del PC prima delle vacanze estive | guida passo passo 2026

Prima di partire per le vacanze estive, è consigliabile eseguire il backup del PC per proteggere i dati. Esistono diverse opzioni, sia gratuite che a pagamento, per salvare file importanti prima di lasciare il computer. In questa guida vengono illustrati i passaggi necessari per effettuare un backup completo e sicuro, garantendo che nessun dato venga perso durante il periodo di assenza.

Prima delle vacanze fai il backup del PC: guida completa passo passo per non perdere nessun file. Metodi gratuiti e a pagamento. Ogni estate la storia si ripete: qualcuno parte per le vacanze lasciando il PC acceso con file importanti non salvati, o torna a casa trovando il disco rotto, il laptop rubato o Windows corrotto dopo un aggiornamento andato male. La soluzione esiste, è semplice e in molti casi è completamente gratuita: si chiama backup. In questa guida completa ti spieghiamo come fare il backup del PC in modo corretto prima di partire per l'estate 2026, con tutti i metodi disponibili su Windows 11, dal backup su disco esterno al cloud, passando per la copia immagine completa del sistema.🔗 Leggi su Defanet.it

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