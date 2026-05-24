Prima delle vacanze estive, la Principessa Charlotte ha espresso dispiacere per non aver potuto seguire dal vivo uno dei suoi tennisti preferiti, Carlos Alcaraz. La figlia di un duca e di una duchessa ha condiviso il rammarico sui social, commentando la sua delusione di non poter assistere alle sue partite. La giovane principessa, appassionata di tennis, aveva sperato di vedere in campo il suo atleta preferito durante un torneo recente.

Una triste notizia per la Principessa Charlotte d’Inghilterra in vista dell’estate. La figlia di William e Kate Middleton è dispiaciuta di non poter vedere in campo uno dei suoi tennisti preferiti, Carlos Alcaraz. A causa di un infortunio al polso, il rivale di Jannik Sinner non gareggerà al Queen’s Club Championships ma soprattutto non sarà presente a Wimbledon, uno degli eventi sportivi più amati dalla royal family. La Principessa Charlotte dispiaciuta per Alcaraz. Carlos Alcaraz ha usato X per annunciare che non parteciperà ai prossimi tornei inglesi per recuperare la piena mobilità del polso. “Il mio recupero sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare ed è per questo che devo ritirarmi dalla stagione sull’erba del Queen’s e di Wimbledon”, ha scritto il tennista spagnolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Principessa Charlotte, la triste notizia prima delle vacanze estive

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Why Prince Harry was upset by photos of Princess Charlotte posted by Kate and William | P6 Headlines

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