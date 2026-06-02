Per gioco sul cofano dell' auto dell' amico a Brescia muore a 23 anni

Durante una serata tra amici a Roccafranca, nel Bresciano, un giovane di 23 anni è morto dopo essere caduto sull'asfalto. L'incidente è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, mentre si trovava sul cofano di un'auto, partecipando a un gioco. La vittima ha riportato ferite gravi e, nonostante i soccorsi, è deceduta poco dopo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca, nel Bresciano, dove un giovane è morto dopo una caduta sull'asfalto avvenuta a pochi metri dalla sua abitazione. La vittima è Pio Domenico Fazzolari, nato e cresciuto nel paese della Bassa bresciana, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio. La dinamica dell'incidente e i soccorsi Secondo la ricostruzione finora emersa dalle indagini dei carabinieri, Fazzolari era appena stato riaccompagnato a casa dagli amici. Prima di salutarli, si sarebbe aggrappato al cofano della vettura in quello che gli investigatori ritengono possa essere stato un gioco finito nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Sale sul cofano dellauto e cade, Pio Domenico Fazzolari muore a 22 anni

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