Cade dal cofano dell' auto dell' amico muore a 23 anni | L' amico al volante indagato per omicidio stradale

Notizia in breve

Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere caduto dal cofano di un’auto di un amico, che ora è indagato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava sul veicolo, che lo aveva riaccompagnato a casa. Prima di salutare, si sarebbe aggrappato al cofano, ma è caduto e ha riportato ferite fatali. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.