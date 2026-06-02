Cade dal cofano dell' auto dell' amico muore a 23 anni | L' amico al volante indagato per omicidio stradale
Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere caduto dal cofano di un’auto di un amico, che ora è indagato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava sul veicolo, che lo aveva riaccompagnato a casa. Prima di salutare, si sarebbe aggrappato al cofano, ma è caduto e ha riportato ferite fatali. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Roccafranca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di lunedì 1 giugno, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito a una violenta caduta sull'asfalto. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio., Secondo una prima ricostruzione il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il 23enne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi., La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto e le indagini proseguono in queste ore a ritmo serrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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+++ Cade dal cofano dell'auto per un tragico gioco con gli amici: morto a 22 anni +++ - Facebook facebook
Tragico gioco con gli amici: cade dal cofano dell'auto, muore a soli 22 anni x.com
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