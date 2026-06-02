per far la pace ci vuole il libano per fare il libano ci vuol la siria

Le trattative tra Stati Uniti e Iran hanno rischiato di interrompersi a causa della situazione in Libano.

Ancora una volta le trattative fra Americani e Iraniani hanno rischiato di saltare a causa del Libano. Benjamin Netanyahu aveva autorizzato la ripresa degli attacchi aerei su Beirut Sud, la zona sciita della capitale, dove si trovano le basi di Hezbollah. E Teheran si era chiamata fuori dalle trattative con gli inviati di Trump. I colloqui per risolvere la crisi del Golfo si vanno a infrangere sempre su due scogli: il programma atomico degli ayatollah e l’assetto del Paese dei Cedri. Per Nicola Fratoianni (AVS), quello israeliano in Libano è «l’ennesimo atto da Stato terrorista (.). Netanyahu vuole spingere il mondo verso un conflitto allargato, è ogni giorno più evidente». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Manuela Dviri organizzò la campagna mediatica Quattro Madrie contribuì a far ritirare Israele dal Libano nel 2000. Dopo il ritiro per Dviri iniziò una grande carriera: premi letterari, riconoscimenti e onorificenze. Hezbollah invece si stanziò nel sud e iniziò a uc x.com

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