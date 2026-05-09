Libano attacchi israeliani vicino al confine con la Siria

Venerdì, almeno due attacchi aerei israeliani si sono verificati nella regione di Baalbek, nel nord-est del Libano, vicino al confine con la Siria. L’agenzia di stampa statale libanese ha confermato gli attacchi, ma non ha indicato se ci siano stati danni o vittime. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul momento o sulla natura degli interventi militari.

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Venerdì almeno due attacchi aerei israeliani hanno colpito alcune località nella regione nord-orientale di Baalbek, in Libano, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale libanese, che non ha fornito ulteriori dettagli né ha specificato se ci siano state vittime. I media hanno affermato che i raid hanno colpito l’area di Sarij, alla periferia della città di Nabi Sheet, vicino alla catena montuosa orientale del Libano, in prossimità del confine con la Siria. Il video dalla scena mostra colonne di fumo ed esplosioni multiple a seguito dell’attacco iniziale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, attacchi israeliani vicino al confine con la Siria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran Notizie correlate Libano, operazioni al confine con la Siria dopo l'avviso di Israele di possibili attacchiLe autorità libanesi hanno adottato misure precauzionali presso il principale valico di frontiera tra Libano e Siria, dopo che l’esercito israeliano... Carri armati israeliani si spostano al confine con il LibanoCarri armati israeliani sono stati trasferiti giovedì verso il confine con il Libano mentre aumentano gli scontri tra Israele e Hezbollah. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Libano, attacchi israeliani vicino al confine con la Siria; Onu, sempre più instabile la situazione nel sud del Libano; Attacchi israeliani uccidono diverse persone nel sud del Libano; il manifesto. Libano, attacchi israeliani vicino al confine con la SiriaVenerdì almeno due attacchi aerei israeliani hanno colpito alcune località nella regione nord-orientale di Baalbek, in Libano, secondo quanto riferito ... lapresse.it Libano, attacchi israeliani: almeno tre morti VIDEONelle ultime ore, tre persone sono rimaste uccise in due diversi attacchi messi a segno con droni contro autoveicoli nel distretto di Nabatiyeh, in Libano, secondo quanto riporta ... ilgazzettino.it Le voci degli sfollati e delle comunità che sostengono Hezbollah, la storia della giornalista libanese Amal Khalil. Il racconto di Francesca Mannocchi da Beirut e dal sud del Libano, nuovo fronte della guerra di Israele #propagandalive @mannocchia x.com Papa Leone XIV consola 13 preti dal sud del Libano con una videochiamata a sorpresa da Roma reddit