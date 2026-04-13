Tajani in Libano | Ci auguriamo che Iran non costruisca la bomba atomica – Il video

Il presidente del Consiglio ha visitato il Libano e ha espresso preoccupazione riguardo alle attività nucleari dell'Iran, auspicando che non sviluppi una bomba atomica. Durante il suo intervento, ha menzionato anche i rischi legati allo Stretto di Hormuz, sottolineando come gli attacchi contro i paesi dell’area del Golfo coinvolgano anche nazioni non coinvolte direttamente nel conflitto. La sua visita si è svolta il 13 aprile 2026 a Beirut.

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "È Bene parlare di Hormuz; sappiamo quali sono i danni, sappiamo quali sono gli attacchi che vengono portati anche ai paesi dell'area del Golfo, che non sono combattenti nella guerra contro l'Iran ma sono vittime di una serie di azioni. Ci auguriamo, appunto, che l'Iran non costruisca la bomba atomica e che si possa sminare lo stretto di Hormuz", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Beirut. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che...🔗 Leggi su Open.online

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