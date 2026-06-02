Calabria potrebbe tornare in Serie A dopo un anno in Grecia. Il giocatore del Panathinaikos è stato avvistato in trattative con un club italiano. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile trasferimento nelle prossime settimane. La trattativa riguarda un eventuale ritorno del calciatore nel massimo campionato italiano.

Si aprono le porte della Serie A per Davide Calabria con l’esterno destro del Panathinaikos che potrebbe salutare la Grecia dopo un solo anno passato all’estero. Calabria pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Cagliari appare interessato al cartellino dell’ex Milan che potrebbe vivere la sua terza esperienza in Serie A dopo quella (lunghissima) con la maglia rossonera e quella passata al Bologna di soli sei mesi, ma conclusa con la vittoria della Coppa Italia in finale proprio contro il Milan. Secondo quanto affermato da Sky Sport, il Cagliari potrebbe chiudere l’affare mettendo sul piatto il cartellino di Gabriele Zappa, esterno destro classe 1999 che ha ben figurato nelle ultime stagioni con la maglia rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Calciomercato.it - Per Calabria si aprono di nuovo le porte della Serie A: lo attende il Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A pochi passi dal mare si aprono le porte del nuovo bar: "La realizzazione di un sogno"A Punta Marina, lo scorso 28 febbraio, è stato inaugurato un nuovo bar chiamato Chapeau, gestito da Giada Close e Carmen Cascino.

Le condanne diventano definitive, per il malvivente si aprono le porte del carcereI carabinieri di Cesena, insieme a quelli di Coriano, hanno rintracciato un uomo di 34 anni proveniente da Catania.

Argomenti più discussi: Il cuore della Calabria attraverso quattro Parchi; Obesità, a Catanzaro la due giorni su prevenzione e stili di vita; Calabria, presentata mozione in Consiglio Regionale per rafforzare i Centri per uomini autori di violenza; A che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultati.

Reggio Calabria, i Carabinieri forestali aprono Palazzo Zani per le Giornate del Made in Italy x.com

È una mia impressione o in Italia più si va a Sud e più la gente è in media grassa?Girando per il Paese ho constatato una differenza abissale tra Nord, Centro e Sud per quanto riguarda la percentuale di sovrappeso e obesità presente nella popolazione. Ho ra reddit

Urne aperte per le amministrative in Calabria: si vota fino alle 15 di domaniLamezia Terme - Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. lametino.it