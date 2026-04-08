A pochi passi dal mare si aprono le porte del nuovo bar | La realizzazione di un sogno

A Punta Marina, lo scorso 28 febbraio, è stato inaugurato un nuovo bar chiamato Chapeau, gestito da Giada Close e Carmen Cascino. Il locale si trova a pochi passi dal mare e da allora è aperto al pubblico. L'apertura è stata comunicata ufficialmente, segnando l'inizio di una nuova attività nel quartiere. La nuova struttura rappresenta una novità tra i locali della zona.

A Punta Marina, lo scorso 28 febbraio si sono aperte ufficialmente le porte di un nuovo locale: il bar Chapeau guidato da Giada Close e Carmen Cascino. Il nome Chapeau rappresenta la realizzazione del sogno di Giada e Carmen: un traguardo atteso e finalmente raggiunto, che segna l'inizio di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it In biblioteca Saffi si aprono le porte a nuovo gruppo di lettura per i più piccoliAlla Biblioteca Aurelio Saffi, all'interno di Palazzo Romagnoli in via Albicini 12, nasce un nuovo gruppo di lettura per bambine e bambini dagli 8... Spacciava nel centro storico di Bronte, si aprono le porte del carcere per un 33enneI carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania nei confronti di... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Temi più discussi: A pochi passi da Taranto un'esperienza immersiva racconta l'iconica vita di Caravaggio; Capriolo sbranato a pochi passi dalle case: scatta l’allarme lupo in paese - BresciaToday; Napoli, discarica e motorini abbandonati a pochi passi da Palazzo Reale; Israele, auto avvolta dalle fiamme dopo un attacco iraniano a pochi passi da Tel Aviv. A pochi passi dall’Italia le Hawaii europee: isole paradisiache low costPer chi sogna un paradiso esotico ma vuole restare a portata di mano, le Hawaii europee rappresentano una scelta eccellente Per chi sogna un paradiso esotico ma vuole restare a portata di mano, le ... ilsussidiario.net Grave incidente, donna travolta da un'auto pirata a pochi passi dal ComuneUna 78enne è stata investita nei pressi di piazza Cirillo, in prossimità della sede del Comune di Casoria. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, guidato da una donna, non si sarebbe fermato a ... napolitoday.it A Pasquetta in un locale a pochi passi dal municipio. Ed è scontro tra maggioranza e opposizione - facebook.com facebook Investito da auto in retromarcia a pochi passi da casa: muore un 82enne a Torino x.com