Le condanne diventano definitive per il malvivente si aprono le porte del carcere

I carabinieri di Cesena, insieme a quelli di Coriano, hanno rintracciato un uomo di 34 anni proveniente da Catania. Sul suo nome pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina. Dopo averlo individuato, i militari hanno eseguito l’arresto. L’uomo ora dovrà scontare una condanna definitiva, che lo porterà in carcere.

I carabinieri di Cesena, col supporto dei colleghi di Coriano, sono riusciti ad individuare un 34enne catanese sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina. Nei confronti dell'uomo sono infatti diventate definitive le condanne per reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, tutti commessi in Sicilia, per una pena complessiva di oltre 2 anni di carcere. I militari dell'Arma, dopo averlo individuato nell'entroterra riccionese, lo hanno arrestato e trasferito in prigione. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Secondo arresto in venti giorni: si aprono le porte del carcereIl 12 marzo i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di un marocchino di 19 anni già intercettato per spaccio il 24 febbraio a Cartura.

Finti incidenti stradali per truffare le assicurazioni: 2 condanne diventano definitiveDiventano definitive le condanne per la vicenda dei sinistri stradali falsi messi in scena allo scopo di ottenere indebiti risarcimenti assicurativi.

Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Temi più discussi: ’Ndrangheta nel Crotonese, definitive 42 condanne per gli esponenti delle cosche Arena-Nicoscia e Mannolo – NOMI · LaC News24; Droga e colpi al bancomat, Paolo De Luca in carcere. Accusato anche del pestaggio di Riccardo Zappone, poi morto; Ti sparo in faccia: il boss minaccia Gratteri dalla cella del carcere; Golgota, definitive 42 condanne per i clan Mannolo di Cutro e Arena Nicoscia di Isola.

Spaccio in casa, condanne definitive: la Cassazione chiude il casoDiventano irrevocabili le condanne nei confronti di due giovani di Canicattì ritenuti responsabili di aver organizzato un’attività di spaccio all’interno di un appartamento. La Corte di Cassazione ha ... scrivolibero.it

I fratelli Fontana e altri 20 imputati: condanne per mafia e rinviiPALERMO – L’impianto accusatorio regge anche in Cassazione. Molte condanne per mafia diventano definitive, mentre per alcuni imputati si dovrà celebrare un nuovo processo ma solo per alcuni capi di im ... livesicilia.it

Chieste 14 condanne più dure per la di Rocca di Neto, diventano definitive 8 assoluzioni tra cui quella del neomelodico. - facebook.com facebook

MINACCE A SAVIANO, DEFINITICE LE CONDANNE DEL CAPOCLAN DI CAMORRA FRANCESCO BIDOGNETTI x.com