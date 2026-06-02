Pensioni gravose | Inps sblocca Ape sociale con i nuovi codici Istat

L’Inps ha aggiornato i codici Istat per l’Ape sociale, sbloccando le pratiche sospese. Per verificare se il proprio codice professionale è stato aggiornato, bisogna consultare l’area personale online o rivolgersi ai servizi di assistenza. Se la domanda di pensione è stata respinta, si può presentare ricorso o chiedere chiarimenti tramite le procedure previste dall’ente. È inoltre possibile controllare lo stato della richiesta attraverso il portale ufficiale.

? Punti chiave Come verificare se il tuo codice professionale è stato aggiornato correttamente?. Cosa fare se la tua domanda di pensione è stata respinta?. Quali categorie specifiche possono ora accedere all'Ape sociale senza blocchi?. Perché i nuovi codici Unilav hanno causato il rifiuto delle pensioni?.? In Breve Inps pubblica messaggio 1808 il 29 maggio 2026 per risolvere il conflitto codici.. Pratiche aperte ricevono l'applicazione automatica dei nuovi codici CP2021 senza intervento.. Richiesta di riesame obbligatoria su sito Inps per chi ha ricevuto diniego ufficiale.. Badanti con codice 5.5.2.3.0 accedono alla pensione con 41 anni di contributi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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