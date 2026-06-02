Attività gravose Ape sociale e pensione anticipata sbloccate per nuove categorie

L’Inps ha pubblicato il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, che definisce le modalità di applicazione della nuova classificazione delle professioni, la CP2021, dell’Istat. La misura riguarda il riconoscimento di attività gravose, l’Ape sociale e la pensione anticipata, e si rivolge a nuove categorie di lavoratori. La classificazione aggiornata permette di individuare le professioni che possono beneficiare di queste forme di tutela previdenziale.

L’Inps con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026 ha chiarito come applicare la nuova classificazione delle professioni dell’Istat (la CP2021) per il riconoscimento delle attività gravose. La novità riguarda chi lavora, ad esempio, come badante, parrucchiere, estetista o tatuatore e vuole accedere all’Ape sociale o a una delle altre forme di pensionamento anticipato collegate. Le domande già presentate vanno riesaminate alla luce delle nuove corrispondenze. Cosa sono le attività gravose. Le attività gravose sono tutti quei lavori il cui svolgimento è particolarmente difficoltoso e rischioso se protratto nel tempo. Sono state introdotte dalla... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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ULTIMA CHIAMATA APE Sociale 2026: Requisiti, Scadenze e Come Fare Domanda (Guida Completa)

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