Pensioni agevolate e APE sociale per lavori gravosi | l’INPS adegua i codici professionali ISTAT per le domande Tutte le novità

L’INPS ha aggiornato i codici professionali ISTAT per le domande di pensioni agevolate e APE sociale relative a lavori gravosi. Nel suo messaggio operativo, ha precisato quali attività sono considerate gravose, facilitando così la presentazione delle richieste. La revisione dei codici mira a migliorare la corretta classificazione delle professioni coinvolte. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo ai requisiti o alle procedure di accesso alle prestazioni.

L’INPS ha diffuso un messaggio operativo per fare chiarezza sulle attività lavorative considerate gravose. Il documento si concentra sull’aggiornamento della classificazione delle professioni redatta dall’ISTAT, uno strumento fondamentale per consentire ai lavoratori l’accesso ad alcune prestazioni previdenziali anticipate. A partire dal 2023, l’ISTAT ha introdotto una nuova classificazione delle professioni, denominata CP2021, mandando in archivio la precedente versione risalente al 2011. Questo aggiornamento tecnico ha un impatto diretto sulla gestione delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro. Infatti, dal mese di aprile 2025, i nuovi codici identificativi sono stati integrati a tutti gli effetti all’interno del sistema UNILAV. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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APE SOCIALE 2026: come funziona e quando CONVIENE

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