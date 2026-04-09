Il collagene è una proteina presente nella pelle che svolge un ruolo importante nel mantenimento della sua compattezza e elasticità. La sua presenza aiuta a preservare l'aspetto tonico e visibilmente giovane della pelle. Con l'età, la produzione di collagene diminuisce, portando a cambiamenti nell'aspetto cutaneo. Questa proteina rappresenta un elemento chiave per la struttura e la resistenza della pelle.

Con il passare del tempo, però, la sua produzione diminuisce fisiologicamente, portando alla comparsa di segni sempre più evidenti. Questo processo può essere accelerato da fattori esterni come esposizione solare non protetta, inquinamento, stress e stili di vita poco equilibrati. Uno dei primi segnali della perdita di collagene è la riduzione dell’elasticità cutanea: la pelle appare meno “rimbalzante” e tende a segnarsi più facilmente. A questo si aggiunge la comparsa di linee sottili, in particolare nelle aree più delicate del viso come contorno occhi e labbra. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il collagene è una proteina strutturale fondamentale per la pelle: contribuisce a mantenerla compatta, elastica e visibilmente tonica.

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Quando il collagene cala, ci sono indizi precisi nella pelleIl collagene è una proteina strutturale fondamentale per la pelle: contribuisce a mantenerla compatta, elastica e visibilmente tonica. amica.it

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