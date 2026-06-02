Peggiorate le condizioni del bambino investito sulle strisce È in pericolo di vita

Le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo sono peggiorate e si trovano in pericolo di vita.

Sono peggiorate e si sono aggravate le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo, alle 20.20, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'intersezione tra via San Donà e via Rielta a Carpenedo. Ora è in pericolo di vita. Il piccolo, 3 anni di origini macedoni, nelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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