Peggiorate le condizioni del bambino investito sulle strisce È in pericolo di vita
Le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo sono peggiorate e si trovano in pericolo di vita.
Sono peggiorate e si sono aggravate le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo, alle 20.20, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'intersezione tra via San Donà e via Rielta a Carpenedo. Ora è in pericolo di vita. Il piccolo, 3 anni di origini macedoni, nelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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