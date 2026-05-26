Paura in provincia di Frosinone | bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola Non è in pericolo di vita

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in provincia di Frosinone poco prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio. Soccorso, è stato portato in ospedale con ferite non gravi e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pochi istanti prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio, un bambino di sette anni è stato investito da un veicolo a ridosso dell’istituto scolastico, in provincia di Frosinone. Come documentato dalla testata Fanpage, l’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento della rete di emergenza territoriale. Il minore, centrato in pieno da un furgone bianco, è rimasto vigile durante le fasi iniziali dell’assistenza medica prestate sul luogo dell’impatto. A seguito delle prime valutazioni effettuate presso l’ospedale Fabrizio Spaziani del capoluogo ciociaro, i medici hanno disposto il trasferimento verso la Capitale in codice rosso, avvalendosi di un’eliambulanza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bambino di 9 anni investito fuori da scuola, è in gravi condizioni. La corsa al Meyer con l’elisoccorsoUn bambino di 9 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi in via Dante Alighieri a Fucecchio, poco dopo essere uscito da scuola.

Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola: in codice rosso al Bambino GesùUn ragazzo di 13 anni è stato investito da un suv mentre usciva da scuola nell'area dell'Infernetto.

Temi più discussi: Val Genasca, la frana ora fa paura; Paura in Trentino, giovane runner inseguita da un orso a Cadine. Soccorsa dai vigili del fuoco; Electrolux, la Provincia di Varese punta sul modello Beko. Paura per i contraccolpi sull’indotto; Lo stalker della commessa: Ho ancora paura.

Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0. Gente in strada e paura. Avvertito in quasi tutta la CampaniaRoma, 25 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 21.49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riferisce l'Istituto ... quotidiano.net

Il terremoto torna a far paura in provincia. Scosse avvertite tra Arezzo e la ValtiberinaTorna a tremare la terra in Valtiberina, anche se in questo caso il sisma ha interessato la zona di confine con il versante della valle del Foglia. La scossa di magnitudo 3.2 si è verificata quando ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web