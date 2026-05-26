Paura in provincia di Frosinone | bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola Non è in pericolo di vita
Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in provincia di Frosinone poco prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio. Soccorso, è stato portato in ospedale con ferite non gravi e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.
Pochi istanti prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio, un bambino di sette anni è stato investito da un veicolo a ridosso dell’istituto scolastico, in provincia di Frosinone. Come documentato dalla testata Fanpage, l’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento della rete di emergenza territoriale. Il minore, centrato in pieno da un furgone bianco, è rimasto vigile durante le fasi iniziali dell’assistenza medica prestate sul luogo dell’impatto. A seguito delle prime valutazioni effettuate presso l’ospedale Fabrizio Spaziani del capoluogo ciociaro, i medici hanno disposto il trasferimento verso la Capitale in codice rosso, avvalendosi di un’eliambulanza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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