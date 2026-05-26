Paura in provincia di Frosinone | bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola Non è in pericolo di vita

Notizia in breve

Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in provincia di Frosinone poco prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio. Soccorso, è stato portato in ospedale con ferite non gravi e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.