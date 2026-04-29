La bambina di 6 anni rimane ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'Istituto Gaslini di Genova, dopo essere stata coinvolta in un incidente a Catanzaro. Le sue condizioni sono in miglioramento e attualmente non è più in pericolo di vita. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulle cause dell'incidente o sui trattamenti ricevuti.

AGI - La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è sempre ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'Istituto Giannina Gaslini. Le sue condizioni cliniche, spiega la direzione sanitaria dell'ospedale, "sono soddisfacenti ". Non ha riportato alcun esito dal punto di vista neurologico, è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica e, nonostante le gravi lesioni subite a livello di aorta, fegato e milza, non sussistono allo stato attuale condizioni pericolose per la vita. La bambina e la famiglia sono state prese in carico dal punto di vista psicologico. La bimba prosegue il monitoraggio in terapia intensiva e si prospetta nei prossimi giorni il trasferimento in un contesto semi-intensivo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimba Catanzaro: migliorano le condizioni, è fuori pericolo di vita

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