In Toscana si prevede un peggioramento del tempo con pioggia, vento e grandine. La perturbazione in arrivo spezzerà il clima sereno delle ultime ore. La situazione richiede l’uso di ombrelli e attenzione alle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche nella regione. Nessuna informazione specifica su durata o aree interessate. La popolazione è invitata a monitorare gli aggiornamenti meteo.

FIRENZE – Ombrelli a portata di mano e massima attenzione. Un deciso peggioramento delle condizioni meteo è in arrivo in Toscana a causa del transito di una perturbazione che spezzerà il clima sereno delle ultime ore. Il f ronte instabile inizierà a picchiare duro a partire dalla serata di oggi (2 giugno) investendo inizialmente le zone nord-occidentali della regione, per poi estendersi progressivamente al resto del territorio toscano nel corso della notte. Gli strascichi di questa ondata di maltempo, con residue condizioni di instabilità, ci accompagneranno poi fino al pomeriggio di domani. Alla luce delle previsioni dei meteorologi, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo sia per temporali forti sia per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Peggiora il tempo in Toscana: attesi pioggia, vento e grandine

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