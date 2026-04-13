Allerta meteo gialla Campania peggiora il maltempo | dalle 18 di oggi pioggia fulmini e grandine

Un’allerta meteo gialla è stata diramata in tutta la regione, dove dalle 18 si sono verificati piovaschi intensi, raffiche di fulmini e grandinate. Il maltempo si è manifestato con improvvisi temporali, causando possibili allagamenti in alcune aree. La situazione è in evoluzione e le autorità monitorano attentamente le condizioni atmosferiche.