Allerta meteo gialla Campania peggiora il maltempo | dalle 18 di oggi pioggia fulmini e grandine
Un’allerta meteo gialla è stata diramata in tutta la regione, dove dalle 18 si sono verificati piovaschi intensi, raffiche di fulmini e grandinate. Il maltempo si è manifestato con improvvisi temporali, causando possibili allagamenti in alcune aree. La situazione è in evoluzione e le autorità monitorano attentamente le condizioni atmosferiche.
Peggiora il maltempo in Campania: dal pomeriggio temporali improvvisi, fulmini, grandine e rischio allagamenti in alcune zone della regione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Peggiora il maltempo in Campania, nuova allerta meteo gialla con forti temporali e rischio frane dalle 14 di oggiAllerta meteo dalle ore 14 di oggi e per 24 ore: forti temporali e raffiche di vento, rischio frane e dissesti.
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