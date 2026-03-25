Aria fredda in ingresso in Toscana tempo instabile e pioggia | scatta l' allerta meteo per vento

Da pisatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 25 marzo, la Toscana è interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell’ingresso di aria fredda proveniente dal nord Europa. La regione si trova sotto un cielo instabile con precipitazioni sparse, mentre le autorità hanno emesso un’allerta meteo per vento forte. La situazione riguarda principalmente le aree più esposte alle correnti fredde e ventose.

Nuova instabilità sulla nostra regione a partire da oggi, mercoledì 25 marzo, con l’ingresso di aria fredda dal nord Europa. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per estendersi, a partire dal pomeriggio, verso le province di Lucca e Pistoia. In tarda serata e nelle ore notturne le precipitazioni interesseranno anche le zone interne centro-settentrionali della Toscana, con calo della quota neve da 1500 a 600-800 metri.Ma sarà il forte vento, soprattutto, a caratterizzare la giornata, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 kmh su Arcipelago a nord di Capraia e localmente anche sulla costa pisana-livornese e i crinali appenninici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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