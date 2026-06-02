Pedalate con Quisquilie Letterarie il 7 giugno a Casa Cervi si ragiona di Pace Dalla Parola ai Fatti

Notizia in breve

Il 7 giugno alle 10, presso Casa Cervi, si terrà un incontro intitolato “Pace. Dalla Parola ai Fatti” nell’ambito delle Pedalate con Quisquilie Letterarie, parte del Festival della Parola. L’evento è organizzato in collaborazione con FIAB Parma Bicinsieme e fa parte di una rassegna itinerante dedicata alla promozione della lettura e della mobilità sostenibile. Verranno discussi temi legati alla pace, con un focus sulla transizione tra discorso e azioni concrete.