Pedalate con Quisquilie Letterarie il 7 giugno a Casa Cervi si ragiona di Pace Dalla Parola ai Fatti
Il 7 giugno alle 10, presso Casa Cervi, si terrà un incontro intitolato “Pace. Dalla Parola ai Fatti” nell’ambito delle Pedalate con Quisquilie Letterarie, parte del Festival della Parola. L’evento è organizzato in collaborazione con FIAB Parma Bicinsieme e fa parte di una rassegna itinerante dedicata alla promozione della lettura e della mobilità sostenibile. Verranno discussi temi legati alla pace, con un focus sulla transizione tra discorso e azioni concrete.
Proseguono le PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE del Festival della Parola, la rassegna itinerante in co-organizzazione con FIAB Parma Bicinsieme, che domenica 7 giugno, alle 10.30, arriverà a Casa Cervi a Gattatico (via Fratelli Cervi 9, RE), dove Stefano Gennari dialogherà con Don Fabio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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