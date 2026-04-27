liberazione un tappeto di pace a castelfranco parola ai giovani

A Castelfranco, le celebrazioni del 25 aprile sono continuate con due eventi distinti. Sabato, in piazza, circa 3.000 persone hanno partecipato a una cerimonia ufficiale, mentre il giorno successivo, nel Parco della Resistenza, circa 800 persone si sono radunate per ricordare gli 80 anni di attività di un’associazione antimafia. Le due occasioni hanno coinvolto diversi cittadini nel rispetto delle ricorrenze.

Dopo le 3mila persone in piazza sabato per la cerimonia istituzionale del 25 aprile, ieri altre 800 si sono ritrovate al Parco della Resistenza per celebrare ’Modena da 80 anni Libera’. Il pomeriggio è iniziato con la sfilata al roseto portando il ’Tappeto di pace’. "La giornata è andata molto bene, mai come quest’anno tante associazioni hanno aderito. Molti giovani e famiglie. Siamo soddisfatti", spiega Giuliano Barbieri, vicepresidente del quartiere 3. Hanno portato il loro saluto il presidente dell’Anpi Vanni Bulgarelli, l’assessora Federica Venturelli e Brunella Ansaloni (Udi). Una giornata che ha unito tantissime realtà del territorio:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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