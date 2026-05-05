Pedalate con Quisquilie Letterarie | al via dal 10 maggio la rassegna su due ruote del Festival della Parola

Dal 10 maggio prende il via la tredicesima edizione di “Pedalate con Quisquilie Letterarie”, una rassegna dedicata agli appassionati di ciclismo e cultura. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, propone escursioni in bicicletta per scoprire e riscoprire le bellezze del territorio. Le pedalate si svolgono lungo percorsi diversi, con l’obiettivo di unire natura, lettura e movimento.