Pedalate con Quisquilie Letterarie | al via dal 10 maggio la rassegna su due ruote del Festival della Parola
Dal 10 maggio prende il via la tredicesima edizione di “Pedalate con Quisquilie Letterarie”, una rassegna dedicata agli appassionati di ciclismo e cultura. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, propone escursioni in bicicletta per scoprire e riscoprire le bellezze del territorio. Le pedalate si svolgono lungo percorsi diversi, con l’obiettivo di unire natura, lettura e movimento.
Scoprire o riscoprire le bellezze del territorio grazie alla “velocità riflessiva” della bicicletta: questa la vocazione delle PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE, rassegna itinerante in co-organizzazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) che torna anche in questa XIII edizione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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