Pedalate con Quisquilie Letterarie | al via dal 10 maggio la rassegna su due ruote del Festival della Parola

Da parmatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 maggio prende il via la tredicesima edizione di “Pedalate con Quisquilie Letterarie”, una rassegna dedicata agli appassionati di ciclismo e cultura. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, propone escursioni in bicicletta per scoprire e riscoprire le bellezze del territorio. Le pedalate si svolgono lungo percorsi diversi, con l’obiettivo di unire natura, lettura e movimento.

Scoprire o riscoprire le bellezze del territorio grazie alla “velocità riflessiva” della bicicletta: questa la vocazione delle PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE, rassegna itinerante in co-organizzazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) che torna anche in questa XIII edizione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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