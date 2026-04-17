Sport e solidarietà | a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per Filena

A Cusano Mutri torna la raccolta fondi dedicata a Filena, in occasione del Terzo Trofeo Mutria, evento che coinvolge appassionati di boxe olimpica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e vede la partecipazione di numerosi atleti e sostenitori. L’obiettivo principale è raccogliere fondi per supportare attività di solidarietà legate all’associazione. La giornata prevede incontri e momenti di aggregazione legati al mondo dello sport e della beneficenza.

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri tornerà a farsi teatro di una grande sfida, non solo sportiva ma soprattutto umana. In occasione del Terzo Trofeo Mutria, evento dedicato alla Boxe Olimpica e al buon cibo, si rinnoverà l’importante iniziativa di solidarietà dedicata a Filena.? Per la seconda volta consecutiva, l’associazione ASD Cusanamente, in collaborazione con USacli, scende in campo con determinazione per sostenere la raccolta fondi destinata a garantire una speranza di vita e cure adeguate alla piccola Filena e alla sua famiglia.??Dopo il successo della precedente iniziativa, le associazioni coinvolte hanno deciso di raddoppiare gli sforzi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sport e solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per Filena Notizie correlate Trofeo Mutria, sport e solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per la piccola FilenaTempo di lettura: 2 minutiSabato 18 aprile, a partire dalle ore 16:00, il Palazzetto dello Sport di Cusano Mutri tornerà a farsi teatro di una grande... Leggi anche: Cusano Mutri, la presentazione del libro diventa una raccolta fondi per la piccola Filena Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo sport si unisce per la solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per la piccola Filena in occasione del Terzo Trofeo Mutria.; Boxe, il 18 aprile a Cusano Mutri il Terzo Trofeo Mutria all’insegna della solidarietà per la piccola Filena; WhatsApp Image 2026-04-15 at 11.31.43; Trofeo Mutria, sport e solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per la piccola Filena. A Cusano Mutri, solidarietà e commozione per la piccola FilenaCusano Mutri (Bn) – Una sala consiliare gremita ha ospitato la presentazione di Ombre d’Innocenza, l’ultimo libro di Mariarosaria Canzano. politicamentecorretto.com La Fiaccola della Pace ha fatto tappa a Cusano MutriLa Fiaccola della Pace ha fatto tappa per la terza volta nel bellissimo borgo beneventano di Cusano Mutri grazie all’adesione dell’Istituto Comprensivo J.F. Kennedy di cui dirigente scolastica è la ... ntr24.tv https://www.ntr24.tv/2026/04/11/cusano-mutri-carenza-idrica-nelle-contrade-pianello-e-grottole-lopposizione-sollecita-interventi/ - facebook.com facebook