Dalla Bassa modenese a Capo Nord la pedalata solidale di Enrico

Un viaggio straordinario, fatto di fatica, determinazione e soprattutto di cuore. È questo lo spirito di "Una pedalata per la vita", che vedrà protagonista Enrico Monari, cittadino di San Felice sul Panaro, pronto a mettersi in gioco per una causa importante. L’iniziativa è collegata a una.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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