Pavia debutta al teatro Fraschini l' Orchestra nazionale universitaria

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, 3 giugno, al teatro Fraschini di Pavia si terrà il debutto dell'Orchestra Nazionale Universitaria. Si tratta del primo progetto in Italia che riunisce i migliori talenti musicali universitari in un’unica formazione orchestrale a livello nazionale. L’ensemble è composto da studenti provenienti da diverse università italiane, tutti selezionati attraverso un processo di audizioni. La serata prevede l’esecuzione di un programma di musica classica.

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Pavia, 2 giugno 2026 – Debutterà domani, mercoledì 3 giugno, UniON - Orchestra Nazionale Universitaria, il primo progetto in Italia che riunisce i migliori talenti musicali universitari in un'unica formazione orchestrale nazionale. Alle 20 al teatro Fraschini di Pavia è previsto il concerto inaugurale, dedicato ad Alma Dal Co, musicista e scienziata. Ideato da Gianluca Scandola con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, il progetto nasce per rispondere a un bisogno concreto: molti giovani che suonano uno strumento fin dall'infanzia raggiungono livelli esecutivi elevati, ma spesso abbandonano la pratica musicale una volta iscritti all'università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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