i talenti della union al fraschini di pavia

Notizia in breve

Gli studenti provenienti da tutta Italia, riuniti nella prima Orchestra Nazionale Universitaria, si sono esibiti al teatro Fraschini di Pavia. La performance ha visto i talenti di giovani universitari, che hanno suonato davanti a un pubblico presente. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse facoltà, tutti impegnati in un concerto che ha rappresentato un momento di confronto e crescita musicale. La serata si è conclusa con applausi e apprezzamenti per l’esibizione.