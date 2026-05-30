I talenti della UniON al Fraschini di Pavia
Gli studenti provenienti da tutta Italia, riuniti nella prima Orchestra Nazionale Universitaria, si sono esibiti al teatro Fraschini di Pavia. La performance ha visto i talenti di giovani universitari, che hanno suonato davanti a un pubblico presente. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse facoltà, tutti impegnati in un concerto che ha rappresentato un momento di confronto e crescita musicale. La serata si è conclusa con applausi e apprezzamenti per l’esibizione.
"Bravi, bravi in assoluto!" gli studenti provenienti da tutt’Italia e riuniti nella prima Orchestra Nazionale Universitaria (UniON). A promuoverli Summa cum Laude è Fedele Confalonieri, potente top manager e musicista lui stesso. "Anche se mi sono occupato di altro, ho continuato a suonare il pianoforte" ha riferito nel Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, durante la presentazione di UniOn e del programma del concerto inaugurale che impegna l’Orchestra mercoledì alle 20 al Teatro Fraschini di Pavia, direttore Nicolò Jacopo Suppa: Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, il Concerto n. 2 in si minore op.7 di Niccolò Paganini e la Sinfonia n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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