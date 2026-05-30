I talenti della UniON al Fraschini di Pavia

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti provenienti da tutta Italia, riuniti nella prima Orchestra Nazionale Universitaria, si sono esibiti al teatro Fraschini di Pavia. La performance ha visto i talenti di giovani universitari, che hanno suonato davanti a un pubblico presente. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse facoltà, tutti impegnati in un concerto che ha rappresentato un momento di confronto e crescita musicale. La serata si è conclusa con applausi e apprezzamenti per l’esibizione.

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"Bravi, bravi in assoluto!" gli studenti provenienti da tutt’Italia e riuniti nella prima Orchestra Nazionale Universitaria (UniON). A promuoverli Summa cum Laude è Fedele Confalonieri, potente top manager e musicista lui stesso. "Anche se mi sono occupato di altro, ho continuato a suonare il pianoforte" ha riferito nel Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, durante la presentazione di UniOn e del programma del concerto inaugurale che impegna l’Orchestra mercoledì alle 20 al Teatro Fraschini di Pavia, direttore Nicolò Jacopo Suppa: Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, il Concerto n. 2 in si minore op.7 di Niccolò Paganini e la Sinfonia n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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