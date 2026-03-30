Prima nazionale a Torino | debutta Circle Mirror Transformation al Teatro Carignano

Martedì 7 aprile 2026, al Teatro Carignano di Torino, si tiene la prima italiana di Circle Mirror Transformation, un’opera scritta dalla drammaturga americana Annie Baker, premiata con il Pulitzer nel 2013. La rappresentazione segna il debutto della produzione nel nostro paese e si svolge nel prestigioso teatro torinese. La pièce è nota per aver ottenuto riconoscimenti internazionali e per aver riscosso grande successo di critica e pubblico.

Martedì 7 aprile 2026 il Teatro Carignano ospita la prima nazionale di Circle Mirror Transformation, la celebre opera della drammaturga americana Annie Baker, vincitrice del Pulitzer 2013. La produzione è del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, con la regia di Valerio Binasco, che sarà in scena insieme a Pamela Villoresi, Alessia Giuliani, Andrea Di Casa e Maria Trenta. Lo spettacolo rimarrà in cartellone fino al 19 aprile e proseguirà poi in tournée in diverse città italiane. Circle Mirror Transformation racconta la storia di cinque sconosciuti che partecipano a un corso di teatro in una piccola scuola di provincia. Attraverso sei settimane di esercizi, emergono fragilità, desideri e legami inaspettati tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Prima nazionale a Torino: debutta Circle Mirror Transformation al Teatro Carignano Articoli correlati “Col seno di poi” di e con Federica Ruggero debutta in prima nazionale al Teatro della TosseVenerdì 6 febbraio alle ore 21:30 e sabato 7 febbraio alle ore 19:30, nella sala Dino Campana del Teatro della Tosse di Genova, debutta in prima... A Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia “C’eravamo tanto odiati”Una Reunion… Esplosiva!Franco Oppini e Pino Ammendola tornano insieme sul palco in “C’eravamo tanto odiati”, una commedia brillante, graffiante e...