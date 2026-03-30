Un volo Ryanair decollato giovedì 26 marzo dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari ha registrato momenti di tensione a bordo. Durante il volo, sono stati segnalati feriti tra i passeggeri. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per incidente, senza fornire ancora dettagli sulle cause dell'accaduto.

Momenti di puro terrore ad alta quota sul volo Ryanair partito giovedì 26 marzo dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari. Un Boeing B738, operato dalla compagnia Malta Air, è stato investito da una violenta turbolenza mentre si trovava in fase di crociera, trasformando il viaggio in un incubo per i passeggeri a bordo. Il bilancio parla di diverse persone rimaste ferite, una delle quali in modo serio (non in rischio di vita). Il viaggio, della durata complessiva di circa un’ora e un quarto, si stava svolgendo regolarmente quando l’aeromobile ha incontrato condizioni meteorologiche avverse che hanno causato scossoni improvvisi e violenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Ryanair, terrore sul volo decollato da Orio: ci sono dei feriti, scatta l'inchiesta per incidente

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