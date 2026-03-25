Una giovane donna ha segnalato di aver subito una minaccia di stupro mentre si trovava per strada, e ha richiesto di far spostare un'auto dal passo carraio. La donna ha anche riferito di aver avuto problemi a dormire, con incubi ricorrenti che le causano paura e risvegli improvvisi. L'episodio si è verificato in una zona di Milano e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine.

Milano, 25 marzo 2026 – “Fatico ad addormentarmi. Ho gli incubi, mi sveglio di soprassalto e ho paura. Non mi sento tranquilla anche perché ho rivisto sotto casa la persona che mi ha attaccata”. Chiara, avvocata di 29 anni, è stata minacciata di stupro e di morte (“quell’uomo mi ha anche sputato addosso”) domenica mattina solo per aver chiesto di spostare un’auto che ostruiva il passo carraio del suo palazzo in via Tadin o, in zona Porta Venezia. “Mi ha detto: ‘Non ti metto le mani addosso solo perché sei una donna ma anche se sei un bidone dell’immondizia ti stuprerò fino a farti sanguinare ’. Lo ha ripetuto più volte, sostenendo anche che “mi avrebbe fatta morire“”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiede di spostare l’auto dal passo carraio, giovane minaccia di stuprarla per strada: “Ora ho paura”

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