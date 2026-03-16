chiama la polizia e minaccia di gettarsi da un cornicione a taranto salvata in extremis una giovane donna

A Taranto, una giovane donna è stata salvata dalla polizia mentre si trovava sul cornicione di Villa Peripato, minacciando di gettarsi nel vuoto. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a fermarla prima che compisse il gesto. La ragazza è stata messa in sicurezza e trasportata in un luogo sicuro. La situazione si è risolta grazie alla prontezza degli agenti sul posto.

Una giovane è stata salvata in extremis mentre minacciava di gettarsi dal muro di cinta della Villa Peripato: il pronto intervento degli agenti della Squadra Mobile ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Taranto, quando una richiesta d’aiuto è stata raccolta dalla Sala Operativa della Questura e sono stati allertati tutti gli equipaggi in zona. Tentato suicidio a Taranto L’intervento degli agenti nella villa comunale Il dialogo e il salvataggio Il ruolo decisivo della tempestività Tentato suicidio a Taranto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una giovanissima ha contattato le forze dell’ordine dichiarando di trovarsi sul muro di cinta della Villa Peripato e di essere seriamente intenzionata a compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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