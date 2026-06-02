Paura a Pisa studente universitario sale sul tetto del museo e minaccia di gettarsi nel vuoto

Uno studente di 22 anni si è arrampicato sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo a Pisa, a pochi passi dalla Torre pendente. Per circa due ore, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, provocando l’intervento delle forze di sicurezza. La polizia ha cercato di negoziare con lui, evitando che si verificassero conseguenze gravi. Alla fine, l’uomo è stato fatto scendere e preso in custodia.

Momenti di forte tensione a Pisa, dove uno studente universitario di 22 anni è rimasto per circa due ore sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo, a pochi passi dalla Torre pendente, minacciando di gettarsi nel vuoto. Il giovane, secondo quanto emerso, sarebbe affetto da un disagio psichico. Il 22enne ha eluso la vigilanza. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Lo studente avrebbe eluso la vigilanza dell’Opera della primaziale pisana riuscendo ad accedere alla copertura della struttura, dove ha iniziato a muoversi in maniera instabile, attirando immediatamente l’attenzione di turisti e passanti. Nel giro di pochi minuti l’area è stata completamente cinturata da polizia e vigili urbani, mentre vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno avviato una complessa trattativa per convincere il giovane a desistere. 🔗 Leggi su Open.online

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